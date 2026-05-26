5月26日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 雲が多く、一時的に雨が降りそうな天気です。現在、県内は広く雲がかかっていますが、熊本市などは日差しもあります。九州の西の海上の雨雲が近づくため、日中一時的に雨が降り、夜遅くには広い範囲で雨になりそうです。洗濯物は室内干しが安心ですが、すぐ取り込める方は日差しがある時に干すと乾くと思います。