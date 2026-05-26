金子国土交通相は２６日の閣議後記者会見で、日本関係船舶１隻が、事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにした。２５日に通過し、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないという。ホルムズ海峡以西のペルシャ湾内にとどまっている日本関係船舶は残り３８隻となった。このうち１隻に日本人３人が乗船しているという。２月末の米国とイスラエルによるイラン攻撃の開始当初は、ペルシャ湾