皆さん、こんにちは。星奈美紗希です。ボートレース浜名湖にてＳＧボートレースオールスターが開幕！ファン投票の結果で出場選手が決まるＳＧ開催ということで自分の力だけでは出場できません。なので開催中の開会式やインタビューはもちろんレースが始まる前から「投票ありがとうございました！」と感謝の気持ちを伝える場面をよく見ますよね。そして、ＳＧ初出場の選手が多いのもオールスターの特徴の一つです。今年は最優