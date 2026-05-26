21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と野村弘樹氏が、西武・平沢大河について言及した。平沢は開幕二軍スタートも、4月5日に昇格すると、桑原将志が離脱した後、出場機会を増やし、抜群の存在感を発揮。好調時に比べて打率は下がってきているが、それでも33試合に出場して、打率.305、2本塁打、11打点、得点圏打率は.346と勝負強さを見せている。齊藤氏は「ロッテから来たんですけ