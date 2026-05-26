【サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチューム】 5月28日発売 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、Outfit 3の新映像を公開した。 今回の映像では、5月28日にイングリッドの配信と同時発売される