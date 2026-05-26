夏に向けて服をいろいろと新調したいけれど、物価高だからなるべく出費は抑えたい……。そんな時こそチェックしたいのが、【しまむら】のアイテムです。今回注目したのは、たった1,089円でゲットできるおしゃれなTシャツたち。絶妙なゆるシルエットで大人も着やすく、こなれて見えるアイテムをセレクトしました。 ゆるシルエットにラグラン袖でこなれる1枚 【しまむら】「NZMラグランPtT」\1,089（税込） ゆるっとした