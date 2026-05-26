あなたは現在、ご近所さんと付き合いがありますか？ とくに引っ越しを繰り返している方や賃貸住まいの方からは「ご近所さんと話したことがない」「顔も知らない」などと聞きます。何かのご縁で近隣に住む方々。できることなら良い関係を築きたいものです。今回は先日出産した筆者の知人のエピソードを紹介します。 長く住む賃貸アパート 私たちは結婚のタイミングで賃貸アパートに入居しました。入居の際