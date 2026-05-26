ボーイバンドのディセンバー・テンのプロデューサー、PATCHはバンドの世界的成功を確信しているようだ。ワン・ダイレクションの生みの親、サイモン・コーウェルが手掛けるドキュメンタリーシリーズ「サイモン・コーウェル：The Next Act」から誕生したクルーズ、ダニー、ヘンドリック、ジョン、ジョシュ、ニコラス、ショーンからなるディセンバー・テ