◆米大リーグレンジャーズ―アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦で先発した。１点の援護をもらって初回のマウンドに上がった今井は、１番ピダーソンと２番オスナに対し、はっきりとしたボールが続き、ともにカウント３−１から連続四球。３番ニモを二ゴロ併殺に仕留めて２アウトとしたが、２死三塁