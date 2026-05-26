サントリービバレッジ＆フードの『ギルティ炭酸 NOPE』が26日、3月24日発売から50日間で累計出荷本数5500万本を突破したことがわかった。【写真】似合いすぎ？CMにちなみ囚人服姿で登壇した生田斗真、鈴鹿央士、アントニー同商品は、発売後4週間連続で炭酸カテゴリー内の売上1位を獲得したほか、自販機販売数でもTOP5を維持するなど、当初の計画を大きく上回るペースで推移している（カタリナマーケティングジャパン調べ・20