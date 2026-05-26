俳優の中谷美紀のエッセイ『大草原の小さな農家』（幻冬舎）が6月11日に発売される。『小説幻冬』の連載「文はやりたし」を収録しており、畑仕事や引っ越し、オペラ鑑賞、美術館巡りなど、オーストリアでの日々がつづられている。オリコンニュースでは、エッセイに込めた思いや理想の田舎暮らしについて聞いた。【写真】広々とした土地とトラクターが写された口絵■思い伝えながら読者の受け取る“余白”残す――連載をまとめる