森永乳業が展開する『マウントレーニア』から、新商品『マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み』が、本日より全国で期間限定発売される。【動画】雲海のようにただようスモークにつつまれる菅田将暉、マウントレーニアWeb動画同商品は、エスプレッソコーヒーにミルクを合わせ、アクセントとして塩バニラを加えた夏の新作。やさしいミルクの甘みがコーヒーのほのかな苦みを包み込み、芳醇なバニラの香り