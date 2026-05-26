ダチョウ倶楽部が２５日、東京国際フォーラムで結成４０周年感謝祭「みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催。観客５０００人の前で鉄板芸「熱湯風呂」を披露した。イベントでは、４０年の歴史に縁のある豪華ゲストとともに、「熱々おでん芸」や「キス芸」などおなじみのギャグを次々と繰り出した。終盤には、２０２２年に急逝した上島竜兵さんの盟友・出川哲朗が、「このまま終