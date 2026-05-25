とちぎテレビ 栃木県立学校での度重なる盗撮事件を受け、盗撮カメラ探知機の導入を決めた県教育委員会は２５日、全ての県立学校を対象に探知機の使用説明会を行いました。 県教育委員会で行われた説明会には、７９の県立学校の教頭や主幹教諭およそ１７８人が対面やオンラインで参加しました。 始めに行われた警察職員の講話で、県内では盗撮事件が年間８０件以上確認されている現状が報告され、学校内での抜き打ち点検