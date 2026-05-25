とちぎテレビ 担い手不足を解消しようと道路の舗装を担う団体が２５日、宇都宮市の工業高校で出前授業を行いました。 栃木県舗装協会による出前授業は宇都宮工業高校の校庭で行われ環境土木科の３年生４０人が出席しました。 重機を使った実習では地面を平らにする様子を見学しました。 栃木県舗装協会によりますと出前授業は地元の若い人材を確保しようと去年から行われていて今年で２回目です。 若い人材は東京を