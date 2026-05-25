とちぎテレビ 民間企業の電子マネーを利用した料金の一部を自治体に寄付金として贈る取り組みで提携する自治体の数がギネス世界記録になったとして提携自治体の一つである日光市に認定証が授与されることが２５日の日光市の定例会見で発表されました。 大手スーパーマーケット運営のイオンリテールは電子マネーと自治体を連携する取り組みを進めています。 この取り組みを通して利