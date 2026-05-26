元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕された問題について言及した。番組では、前夜報じられた阿部監督逮捕を取り上げた。阿部監督は娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、２６日未明に釈放された。娘には怪我はないとされている。警察は児童相談所からの通報で出動した。菊間氏は「びっくりしました。逮捕っていうの