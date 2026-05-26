タレント井上晴菜（29）が25日までにインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。井上は「夏でもサウナと湯船には浸かる派です」とコメント。美ボディーラインの際立つ、青いビキニの全身ショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「異次元過ぎ」「ワーオッ」「谷間にドキドキ」「圧倒的スタイル！！」とコメントが寄せられている。井上は大阪府出身。スリーサイズはB88−W59H86センチ。#ミスジェニック2022グランプリ