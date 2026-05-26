タレント伊集院光（58）が25日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。歌手でタレントのあのがテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で発した、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）に対して「嫌い」と発言した騒動をめぐって、私見を述べた。「今週考えたことなんですけど、嫌いなタレントの名前言ってくれみたいなの、あるじゃん。暴露系。どうやっても面白くなくない？