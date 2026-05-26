2026W杯へドイツ代表の弱点の1つと考えられるのが右サイドバックだ。近年は絶対的な右サイドバックと呼べる存在が不在で、中盤を本職とするジョシュア・キミッヒを回すケースも多い。すでに2026W杯メンバーは発表されているが、やはり右サイドバックは手薄と言える。本来は左に入るフランクフルトのナサニエル・ブラウンか、センターバックが本職のニューカッスルDFマリック・ティアウを回すプランもあるが、現状はキミッヒを回す