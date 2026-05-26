今季はアーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ制覇を決めたが、来季アーセナルにチャレンジできるクラブはどこになるだろうか。アーセナルは引き続き優勝候補となるだろうが、元イングランド代表選手で解説を務めるマイケル・オーウェンは2チームだけアーセナルにチャレンジできるチームがあると語る。オーウェンが評価したのは、マンチェスターの2クラブだ。ジョゼップ・グアルディオラが退任するとはいえ、マンCのチーム力は確か