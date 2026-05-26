先日行われたDFBポカール決勝のシュツットガルト戦にて、ハットトリックを決めてチームを3-0の勝利に導いたバイエルンFWハリー・ケイン。重要な決勝でハットトリックの活躍は見事であり、今季のケインはかなり充実したシーズンを過ごした。英『GIVE ME SPORT』によると、ケインはこれがキャリア31回目のハットトリックだった。この回数も凄いが、上には上がいる。同メディアは『21世紀のハットトリック回数ランキング』を紹介して