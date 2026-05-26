2026年ワールドカップ開幕を前に、アメリカ国内で不安視される現実が浮かび上がっている。『talkSPORT』によると、『SeatPick』がアメリカ人成人1000人を対象に実施した調査で、76.1％がアメリカ代表監督マウリシオ・ポチェッティーノを認識していなかったという。元トッテナム、チェルシー、パリ・サンジェルマン指揮官の名前を正しく答えられたのは、わずか12.6％だったようだ。さらに一部回答者からは珍回答も続出。NFLの元選手