オーストラリアのAリーグは23日にファイナルシリーズの決勝・グランドファイナルを行い、2024年に創設されたばかりのオークランドFCがシドニーFCを撃破して頂点に立った。そしてこのオークランドFCでキャプテンマークを巻くのが、元日本代表DF酒井宏樹だ。日本代表でも74キャップを記録し、欧州ではドイツのハノーファー、フランスのマルセイユでプレイ。その後2021年に浦和レッズの選手として日本に戻ってきたが、2024年に創設さ