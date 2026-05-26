歌手美川憲一（80）が25日、インスタグラムを更新。80歳の誕生日に贈られた、部屋を埋め尽くす胡蝶蘭に囲まれた写真を投稿した。「ど〜も〜美川よ〜」と書き出すと、「本日は、お誕生日に頂いたお花たちと美川の写真よ〜」と説明。「お誕生日の写真はいつまで続くのかしら〜笑」とした。今月15日が80歳の誕生日。当日は都内で、歌手生活61年間で歌唱した全581曲の配信解禁の記者会見に、コロッケ（66）と出席。代表曲「さそり座の