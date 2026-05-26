女優の石田ひかり（54）が25日、インスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えたことを報告した。石田は「5月25日おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」と報告し、自身の近影や「サザエさん」のキャラクター、磯野波平の画像を投稿した。続けて「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入っておひとりおひとりの顔を思い浮かべながら過ごしていますわたしは本当にしあわせ
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