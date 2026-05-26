フリーアナウンサーの有働由美子（57）が25日までにインスタグラムを更新。東京ドームで阪神戦を観戦したことを明かした。大の阪神ファンで知られる有働は、「今シーズンめっちゃチケット取れないっ」と書き出し、「やっと東京ドームレフト側4階席の1番後ろ列に。立石くんの活躍見られて感涙」と、巨人−阪神戦を東京ドームで観戦したことを明かし、阪神のユニホーム姿の笑顔ショットを披露した。続けて「斜め後ろの巨人ファンさん