グラビアアイドルの山田あい（22）が25日、インスタグラムを更新。近影をアップした。山田は「色気たっぷり〜！」とコメントし、グラビアをアップ。山田は長袖トップスとランジェリーを着用。四つんばいのような体勢をとり、ヒップを高く突き上げている。この投稿にフォロワーからは「身体のラインエグすぎ！」「お尻最高」「やバァ〜い」「たまらんです」とコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和