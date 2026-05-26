実業家の前澤友作氏が26日、自身のXを更新し、6年の歳月をかけて建造していた全長114.2メートルのメガヨットが完成したことを報告した。【写真】カッコイイ！全長114メートル“メガヨットがついに完成前澤氏は「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2メートルのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と、写真を添え投稿。あわせて、ヨットの正式名称を「NAUSICAA（ナウシカ）」（※最後のAはウムラウト付きの 「A」）と名付