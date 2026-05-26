日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２６日、放送された。番組内「なぜ？何だ？」コーナーでは「移動中の電車で何をしている？」を１０８人に調査。コロナ禍以降、テレワークの普及で片道通勤時間が９０分以上の割合が上昇中であることを紹介した。電車内ではスマートフォンを見るという声が多く１位・ＳＮＳを見る、２位・動画視聴、３位・ゲーム、４位・勉強もしくは仕事だった。しかし電車