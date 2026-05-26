女優の安川摩吏紗（33）が25日までにインスタグラムを更新。腹筋を披露した。安川は「へそ下がとーっても長く、下半身がボリューミーなザ・ウェーブな体型この体型も長い付き合いになってきたので諦めて受け入れました」とコメントし、トレーニングウェア姿を投稿。ショート丈のトップスから、見事な腹筋をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「腹筋すご！」「健康的ボディー！」「彫刻像みたい」「ストイックさがかわ