お笑いタレントのだいたひかる（50）が25日までに、ブログを更新。体重を公表した。だいたは「妊娠中に66kgになった時は、服を全部買いかえなきゃいけないかな！？と金かかるなぁと思いましたが…」と振り返った。続けて「謎の体重減少で、今までのは全部着られるからお金はかからないですが、50代で痩せすぎなのはやつれている感じが出る恐怖が大体47〜50kgだったのに、45kgを切ったのは気持ち悪かったですが、少し復活ぎみです