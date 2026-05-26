人類史上最速スプリンター、マシュー・リチャードソンphoto by Noto Sunao（a presto）【モンスターが競輪参戦】ボディビルダーのような上半身に、丸太のような太もも、そして鋭い眼光に、丸刈りの頭。一見すると、まるで総合格闘家だ。その風貌から近寄りがたさを覚えるが、漂うオーラは穏やかで温かみさえ感じる。それが人類最速スプリンター、マシュー・リチャードソンだ。自転車競技トラックの短距離選手で、2025年８月