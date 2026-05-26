フリーアナウンサー中島彩（33）が25日、Xを更新。25年12月にDAZN主催のスポーツ実況者オーディション「THE ANNOUNCER」で初代グランプリとなり、NPB1軍実況を勝ち取り、24日のDeNA対ヤクルト戦の実況を行ったが「放送後多くのご意見をいただきました。厳しいお言葉も含め、真摯に受け止めています」と反省。「限られた時間の中で全力で準備をしましたが、自分の未熟さを痛感せざるを得ませんでした。視聴してくださった皆さまに至