18歳のフレッシュガール・虹咲カリナが、29日に1stDVD「雨上がり！18歳！！」（リバプール）を発売。本作がアイドル動画見放題配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K独占先行配信を実施しているが、今回Chapter4 「一緒にスポーツしよ！」の配信が開始された。 昨年6月にホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組への出演に加え、2026年4月よりNHK ログインして続きを読むThe post 18