フリーアナウンサーの中村江里子（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでの近影を公開した。昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している中村。「日本は真夏日が続くようですね。体調管理、気をつけてくださいね。ミラノも気温が高く、今日は日中33度まで上がりました。ひたすら日陰を探して歩く」とつづった。「久しぶりに大好きなブラウスを取り出して@cavori_official のふわっとブラウスにカーキ色の