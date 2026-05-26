俳優高知東生（61）が26日未明、自身のXを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件に言及した。この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。高知は「野球監督の件。児相に通報した娘さんがすごいと思う」と書き出した。「父親が有名人ならなおさら『自分が悪かった』『自分さえ我慢すれば』『誰にも言えない』というファミリーシークレットの空気が家