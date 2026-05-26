習近平国家主席は5月25日午後、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のセルビアのブチッチ大統領と会談しました。習主席は「中国の第15次五カ年計画では、質の高い発展の目標が全面的に手配された。双方は発展戦略の連携を強化し、『一帯一路』共同建設の中期行動計画をしっかりと実行に移し、交通やエネルギーインフラなどの分野での協力を引き続き推進していかねばならない」と強調しました。習主席はまた、両国は新たな科学