言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人間関係における信頼やお願いを表す表現、生活に彩りを与えるポジティブな心の状態、そして衛生的な毎日に欠かせない身近な化学物質という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□み