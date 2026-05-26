亀梨和也、愛車の高級車と俳優「窪塚洋介」のドライブに反響アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバーで俳優の亀梨和也さんが、2026年4月25日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、俳優の窪塚洋介さんと愛車でドライブする動画を公開しました。どのような内容なのでしょうか。今回アップされた動画は「【相棒】窪塚洋介さんとドライブ！あのちゃん＆南沙良さんとの待ち合わせ場所に2人で向かいました。」と題され、亀梨さんと窪