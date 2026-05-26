元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。人気ものまね芸人とのミニスカートゴルフウエア2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「SKYCUP。みかんさんと同じ組で朝から最高に楽しかったー」と題してつづり始めた。「PAR5は昨日アルバトロスを達成した桑木志帆ちゃんになりきってレディースティーからアルバトロスチャレンジ笑。前半後半2ホールずつロングホールがある