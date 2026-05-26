大阪教育大学附属池田小学校の無差別殺傷事件から今年6月で25年となるのを前に、25日学校では防犯訓練が行われました。 25年前の2001年の6月8日、大阪教育大学附属池田小学校に宅間守元死刑囚が侵入し、児童8人が殺害されました。 池田小では毎年、警察と合同で防犯訓練を行っていて、教職員らがさすまたの使い方や護身術などを学び不審者への対処方法や児童の避難誘導などを確認しました。 （大阪教育大学附属池田小学校・荒川