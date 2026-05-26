（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は現地時間の26日未明、短い声明を発表し、港湾都市バンダレ・アッバースで3回の爆発音が聞こえたと発表した。情報筋の話として伝えたが、爆発の原因について現時点で公式な確認は行っていない。その後の声明で、IRGCはバンダレ・アッバースの空港付近で爆発音が聞こえたと述べた。また、バンダレ・アッバースのイランの防空システムが「敵対目標に対抗するために作動した」と付け加えた