◇ア・リーグホワイトソックス3−1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が25日（日本時間26日）、同チームにメジャー初昇格して即スタメンで同初安打と「レーザービーム」披露の大活躍を見せた。試合後には、いきなりヒーローインタビューも受ける衝撃デビュー。クラブハウスに戻ると現地報道陣の取材に応じた。以下、同選手の一問一答――右翼から見事な返球 「最高でした。あれは僕