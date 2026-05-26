巨人の阿部慎之助監督（47）が25日夜、娘への暴行の疑いで現行犯逮捕（その後釈放）されたニュースについて、26日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）が詳細に報じた。逮捕に至った状況や逮捕された背景、今後などについて、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一やコメンテーター陣、解説の弁護士らが見解などをそれぞれ口にした。今週は休暇取得中のレギュラーコメンテーターで元同局社員の玉川