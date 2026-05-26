元モーニング娘。でタレントの後藤真希（４０）が披露した夏の爽やかなコーデが話題になっている。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「ラルプラスお渡し会ありがとうございました」とつづり、「＃まきふく」とハッシュタグを付けて投稿。水色のワンピースで、肩やデコルテがシースルーになった服を着た姿を披露した。この投稿には「美しい、、、真希ちゃんは女神様だね」「綺麗ですね」「かわい〜い！」「透き通っ