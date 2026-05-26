ビジュアル系ロックバンドのパイオニア「ＡＵＲＡ（オーラ）」が２５日、ギタリスト鈴木友一朗／ＹｕｉｃｈｉｒｏＳｚｋの正式加入を発表した。バンドは「本日より鈴木友一朗／ＹｕｉｃｈｉｒｏＳｚｋがＡＵＲＡの正式メンバーとして加入致しました。この場を借りてご報告申し上げます」とアナウンスした。Ｙｕｉｃｈｉｒｏは「先日のＭＣでお話しした内容もノリなどではなく、本気で『龍巻』を継承していけたらという気