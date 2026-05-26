２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、ドジャース対ロッキーズ戦の試合前に報道陣の取材に応じた。山本由伸投手、佐々木朗希投手、ロバーツ監督らとあいさつしたといい、木原さんは「（会うのは）初めてです。本当にお忙しい中、時間を作っていただけて本当にうれしかったです。世界、海外で