２６日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８９円高の６万５２４７円と続伸。 目先スピード警戒感からの利益確定売りも出やすいタイミングだが、半導体関連などを中心に根強い買いが入っている。前日の米国株市場はメモリアルデー（戦没者追悼記念日）に伴い休場だったが、欧州株市場はほぼ全面高に買われており、これが東京市場に追い風となっている。米国とイランとの間で交渉