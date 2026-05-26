ドル円理論価格1ドル＝158.38円（前日比-0.19円） 割高ゾーン：159.37より上 現値：158.93 割安ゾーン：157.39より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/25158.57 2026/05/22158.57 2026/05/21158.33 2026/05/20158.19 2026/05/19157.77 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動